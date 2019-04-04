وزير النفط يرجع الأزمة الحالية في البنزين إلى مشاكل إدارية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أرجع وزير النفط والغاز إسحق بشير جمّاع، الأزمة الحالية في البنزين إلى مشاكل إدارية، أعلن عن مساعٍ لمعالجتها. وأقرّ جمّاع في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الخميس” بوجود مشكلة في النقل. وقال”ناس الطلمبات بعملوا حركات”. Advertisements ونفى إسحق وجود مشكلة في كمية البنزيت، وأكّد أن الوزارة تتبع ذات النظام السابق لتوفير الوقود. وأكّد أن ّ البلاد تنتج”80%” من الاستهلاك المحلي واستيراد”20%” المتبقية من الخارج كل شهرين. وقطع جمّاع بأن المصفاة تعمل بطاقتها القصوى، وأعلن عن وصول بواخر محمّلة بالوقود إلى ميناء بورتسودان.

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