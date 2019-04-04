التكفيريون ليسوا على نهج محمد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تطل علينا اليوم ذكرى عطرة جديرة أن تنال اهتمام الناس وتعظيمهم بشكل يليق بها ويحتفوا بها اكبر احتفاء سيما المسلمين فهم الأولى من غيرهم باحيائها وتعظيمها الا وهي ذكرى البعثة النبوية الشريفة التي كانت نقطة تحول كبرى في مسيرة البشرية الهادفة الى الترقي والوصول الى ذروة الكمال الإنساني.

في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب من كل عام تشرفنا هذه الذكرى الكريمة وهي مناسبة لنجدد فيها شكرنا للباري جل وعلا أن جعلنا من أمة خاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلي آله وكرام صحابته ، وأن شرفنا وجعلنا ممن ينتسبون إليه فيقال محمديون واتباع محمد وياله من شرف تتمناه كل الأمم .

الانتساب لهذا النبي الكريم يقتضي التأكيد على القيم التي دعا إليها والتزام بالتعاليم التي نادي بها وعلي رأسها بلا شك قيم العدالة والانصاف فلا نسمح لأنفسنا قط أن نسئ لأحد بل نترفع عن مقابلة الإساءة بمثلها ، وليعرف العالم أجمع أن الانتساب الى دين محمد صلي الله عليه واله وسلم يعني احترام إنسانية الإنسان والابتعاد عن الوحشية والغلظة والظلم وبالتالي فكل عمل يرتكبه المنتسبون لهذا الدين ويعلنون أنهم قاموا به باسم دين محمد (ص) يجب أن يخضع للتقييم وفقا للميزان الذي وضعه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلي اله وكرام صحابته ، ولايمكن القبول مطلقا بأن يرتكب شخص القتل والسرقة والتقطيع للجثث والتمثيل بالناس – كما يفعل التكفيريون المجرمون – ويتشدقون بأنهم يقومون بهذه الأفعال باسم الدين ، وانها جاءت تقربا لله تعالي و ارضاء للنبي محمد صلي الله عليه واله وسلم فهذا الكلام حتما غير صحيحا ولايمكن قبوله باي حال من الأحوال وعلى جميع المسلمين أن يدافعوا عن نبيهم العظيم ويجهروا برفض هذه الأفعال الشنيعة الى شريعته السمحاء التي تدعو للتراحم والعطف واحترام إنسانية الإنسان كإنسان بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه وقد ارسي تلميذ النبي واخيه وأحد اقرب الصحابة إليه سيدنا علي بن ابي طالب مبدأ احترام الإنسان كإنسان في مقولته المشهورة والرائعة الناس صنفان اخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق .والعديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة بل حتي بعض الحكومات رفعت هذه المقولة الخالدة كشعار واعتمدتها من ضمن موجهاتها وثوابتها ، وهذه المقولة احدى ثمار مدرسة هذا النبي الكريم الذي نحتفي ببعثته اليوم ، وهو صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وكرام صحابته القائل المؤمن اخو المؤمن لايظلمه ولا يسلمه ، وهو القائل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وغيرها من مئات النصوص الشريفة التي تحض علي احترام الانسان وتنهي عن الظلم والعدوان فكيف يمكننا القبول بنسبة سفك الدم وقطع الرؤوس وحز الرقاب وشق الصدور واكل الاكباد إلى هذا الدين الذي جاء رحمة للعالمين ؟

في يوم مبعثه الشريف واحتفاء برسالته السمحاء يجب علينا أن ننزه ساحته المباركة عن هذا الإجرام وتقول للعالم الغربي ولكل مخدوع كذب التكفيريون فهم ليسوا على نهج محمد صلي الله عليه واله وسلم .