مدرب الخرطوم الوطني يستهدف لقب الدوري الممتاز

الخليج 365 : يأمل المدير الفني للخرطوم الوطني برنس بواتينج أنّ يخوض فريقه دوري النخبة بشكل مختلف، لجهة أنهم أنهم يستهدفون الفوز بلقب الممتاز. وقال بواتينج في تصريحات صحيفة إنه فريقه يضم لاعبين أصحاب إمكانيات فنية عالية بعد أنّ نجح في تدعيمه بأفضل العناصر. وأكمل” فريقي مكتمل لدوري النخبة، لا أهتم بما ستسفر عنه النخبة ولكّن في النهاية لديّ هدف معين وهو تحقيق نتائج مثالية تساعدني في الوصول إلى مبتغاي لقب الدوري”.

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