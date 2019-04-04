أحمد بلال: الحكومة لن تسقط بإستمرار التظاهر لكن الإحتجاجات ستؤثر على البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الداخلية السابق، أحمد بلال، إن إستمرار الشباب في التظاهر وإصراراهم على عدم قبول دعوة الحوار “خطأ كبير”، مؤكداً على أن الحكومة لن تسقط بإستمرار التظاهر لكن الإحتجاجات ستؤثر على البلاد.

وأوضح بلال وهو عضو في البرلمان في تصريحات صحفية اليوم “الاربعاء”، أن تجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات لا يمثل الشارع لجهة أن “90%” من قياداته وهمية وخارج البلاد.

ووصف التجمع بأنه “شبح” غير موجود في الواقع، وقال إن شعار “تسقط بس” دعوة يأس، لكنه أقر بعدم مقدرة الحكومة على معالجة الأزمة الاقتصادية التي تسببت في خروج التظاهرات بالبلاد منذ نحو اربعة أشهر، مشيرا الى أن الحكومة تعمل بجد لمعالجتها.

وأعلن بلال وقوف الحزب الإتحادي الديمقراطي الصلب مع الرئيس البشير لحين إنجلاء “الغمة” التي تمر بها البلاد والتأييد المطلق لقراراته الأخيرة، واضاف: “نحن لا ننشغل كثيراً بالمناصب وراضيين الآن كل الرضا بتشكيل الحكومة الجديدة لأننا فوضنا البشير بإختيارها”.