التاريخ: 04-أبريل-2019 فى : أخبار 50 مشاهدة وجد قرار رئيس الوزراء القومي محمد طاهر إيلا بإعفاء كامل مصطفى من الشركة السودانية للخدمات البريدية “سودا بست” غضباً وإمتعاض من عضوية حزب المؤتمر الوطني . وأعتبر عدد منهم إن إعفاء كامل يمثل رسالة لعضوية وقيادات الحزب، خاصة وان مصطفى كامل يعتبر من الشخصيات التي عرفت بطهارة اليد . Advertisements ويذكر وبحسب صحيفة مصادر، أن كامل يشغل رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض بولاية الخرطوم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر غضب واسع وسط المؤتمر الوطني بسبب إقالات إيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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