مقترح بتخصيص غرفة خاصة لتفتيش ذوي الإعاقة بمطار الخرطوم

التاريخ: 04-أبريل-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة اعلن رئيس لجنة مبادرة تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة فوزي بشير عن وجود مقترح قيد التنفيذ في إدارة مطار بتخصيص غرفة تفتيش لذوي الإعاقة ، داعياً لزيادة دورات المياه تناسب تلك الشريحة . Advertisements وطالب فوزي بحسب صحيفة الإنتباهة إدارة المطار بتوفير لغة الإشارة وبرايل من خلال الشاشات وتحسين الأرضية وتوسعة الممرات وتخصيص كاونتر يناسب ذوي الإعاقة بصالة المغادرة . من جانبه وعد مدير إدارة التسهيلات بمطار الخرطوم بحسب صحيفة الإنتباهة محمد بابكر بتنفيذ كل الملاحظات التي أبدتها اللجنة في القريب العاجل خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصب في قوانين الطيران المدني الملحق التاسع للتسهيلات . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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