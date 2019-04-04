التاريخ: 04-أبريل-2019
13 مشاهدة
قلل القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع من دعوة تجمع المهنين لمليونية (6) أبرلي وأنها ستكون نهاية لنظام الإنقاذ .
وسخر نافع قائلاً: (اليوم كم في شهر ماعندكم صبر كلها يومين تلات وح تشوفو المسيرة قدر شنو ما تستعجلو)، وقال في حديث خاص أن تجمع المهنيين يعتقد بأن هذه الدعوات ستجني إليهم ثماراً، مشيراً الى أن حزبه يعتقد أن الحوار هو البديل والمقصد الوحيد الذي يمكن أن يحقق التوافق والتعايش والقناعة بالديمقراطية بدلاً عن محاولات الصعود للحكم بتزوير إرادة الجماهير .
وحول ما أثير عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن طرح الوطني لأسماء لرئاسة الوطني بديلة لرئيس الحزب المشير عمر البشير نفى نافع وجود ترشحات من الوطني وزاد وبحسب صحيفة مصادر: (أنا ما سمعت بيها ولا شفت القائمة) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نافع يقلل من مليونية (6) أبريل ويقول: “كلها يومين وح نشوفها قدر شنو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.