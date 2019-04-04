نافع يقلل من مليونية (6) أبريل ويقول: “كلها يومين وح نشوفها قدر شنو”

قلل القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع من دعوة تجمع المهنين لمليونية (6) أبرلي وأنها ستكون نهاية لنظام الإنقاذ .

وسخر نافع قائلاً: (اليوم كم في شهر ماعندكم صبر كلها يومين تلات وح تشوفو المسيرة قدر شنو ما تستعجلو)، وقال في حديث خاص أن تجمع المهنيين يعتقد بأن هذه الدعوات ستجني إليهم ثماراً، مشيراً الى أن حزبه يعتقد أن الحوار هو البديل والمقصد الوحيد الذي يمكن أن يحقق التوافق والتعايش والقناعة بالديمقراطية بدلاً عن محاولات الصعود للحكم بتزوير إرادة الجماهير .

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وحول ما أثير عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن طرح الوطني لأسماء لرئاسة الوطني بديلة لرئيس الحزب المشير عمر البشير نفى نافع وجود ترشحات من الوطني وزاد وبحسب صحيفة مصادر: (أنا ما سمعت بيها ولا شفت القائمة) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)