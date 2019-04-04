نهاية أخطر (لص خراف) بالعاصمة..!

أنهت شرطة ولاية الخرطوم منتصف الأسبوع الجاري قصة أغرب محتال اعتاد النصب على تجار الخراف بمناطق متفرقة بالعاصمة، إذ يدعي شاب في العقد الثاني من العمر، أنه مغترب ولا خبرة له بسوق الخراف فيعمل على استئجار سيارة من المنطقة التي ينوي تنفيذ جريمته بها، ويطلب من السائق مساعدته في اختيار خراف بعينها من ثم يأتي إلى مبنى شهير بشارع البلدية بالخرطوم لإكمال مخططه، إذ يدلف إلى الداخل حتى يدعي مغادرته ليأتي بمفاتيح الخزنة، من ثم يغادر بالبوابة التي تقف عندها الأمجاد وأنه متفق مسبقاً مع صاحبها، ويغادران على عجل، ليكتشف التجار وصاحب السيارة المستأجرة أنهم ضحية نصاب.

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تكرر الأمر حسب صحيفة السوداني، أربع مرات باختلاف المناطق وعدد الخراف، إلا أن أفلح أصحاب الشركات الخاصة بشارع البلدية نهار أمس الأول باكتشاف المجرم، بعد أن أتى بالأمجاد محملة بالخراف واستوقفها بالقرب من أحد الشركات الخاصة، وأوهم التجار بأنه سيذهب للمكتب ليأتي لهم بالمبلغ إلا أن أصحاب الشركات كانوا له بالمرصاد، وأخبروا التجار بأن الرجل محتال يجب إيقافه والاتصال بالشرطة، وهجم عليه بعض العاملين بالمبنى، الذي تتم عبره جرائمه وحاول إقناعهم بأنه سيمنحهم مبلغاً، إلا أنهم رفضوا وألقوا القبض عليه، ومن ثم اتصلوا بالشرطة التي ألقت القبض عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)