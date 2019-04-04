دقنة: قرار تجميد نشاطي غير قانوني

التاريخ: 04-أبريل-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة نصح رئيس حزب الأمة المتحد المجمد نشاطه بابكر دقنة، رئيس الجمهورية عمر البشير، بعد الترشح مجدداً والاكتفاء برئاسة حكومة انتقالية لمدة عامين للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة. Advertisements وجزم دقنة بأن قرار تجميد نشاطه غير قانوني، وقال: “متخذي القرار (10) أعضاء ولا يعرفون أن رئيس الحزب تم انتخابه من قبل المؤتمر العام”، وأضاف قائلاً: (أعضاء الحزب بالولايات رفضوا إبعادي عن الرئاسة)، وأكد أن إعلان الرئيس عدم ترشحه مجدداً بحسب صحيفة الإنتباهة ، في صالح المؤتمر الوطني لأنه سيكون جزءاً من الأحزاب الأخرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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