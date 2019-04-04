مشار يعتذر عن مرافقة سلفا للفاتيكان في طائرة واحدة

قدم وفد حكومة جوبا دعوة لزعيم معارضة المسلحة رياك مشار ، للحضور لجوبا والسفر برفقة الرئيس سلفاكير للفاتيكان بطائرة واحدة .

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وعلمت صادر بحسب صحيفة الإنتباهة أن مسار اعتذر بسبب وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل منظمة إيقاد التي لم تطلق سراحه ، موضحاً أن سفره إلى الفاتيكان سيكون عبر إثيوبيا في طائرة منفصلة

بينما تسعى جهود للتوسط بين إيقاد وسلفاكير من أجل إقناع مشار بالذهاب مع الرئيس في طائرة واحدة ، وحضور اللقاء المزمع أن يكون الأسبوع القادم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)