التاريخ: 04-أبريل-2019
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قدم وفد حكومة جوبا دعوة لزعيم معارضة المسلحة رياك مشار ، للحضور لجوبا والسفر برفقة الرئيس سلفاكير للفاتيكان بطائرة واحدة .
وعلمت صادر بحسب صحيفة الإنتباهة أن مسار اعتذر بسبب وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل منظمة إيقاد التي لم تطلق سراحه ، موضحاً أن سفره إلى الفاتيكان سيكون عبر إثيوبيا في طائرة منفصلة
بينما تسعى جهود للتوسط بين إيقاد وسلفاكير من أجل إقناع مشار بالذهاب مع الرئيس في طائرة واحدة ، وحضور اللقاء المزمع أن يكون الأسبوع القادم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مشار يعتذر عن مرافقة سلفا للفاتيكان في طائرة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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