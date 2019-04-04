إنتشار شرطي كثيف في شوارع العاصمة الخرطوم

التاريخ: 04-أبريل-2019 فى : أخبار 59 مشاهدة علنت شرطة الخرطوم عن إستمرار خطة العمل المنعي والكشفي والوقائي عبر الدوريات والارتكازات الليلية والانتشار الشرطي المكثف في الشوارع والتقاطعات الرئيسية . ونشر الطمأنينة وسط المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، واستعرض إجتماع قيادة شرطة الخرطوم أمس الموقف الجنائي والأمني والوقوف على البلاغات خاصة جرائم الطمأنينة العامة والآداب والأديان والقوانين الأخرى . Advertisements وطمأن الاجتماع وبحسب صحيفة الإنتباهة، الى تكثيف الوجود الشرطي وتسهيل الحركة وفك الاختناقات المرورية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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