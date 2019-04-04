الصناعة تقترح بديلاً جديداً لإنهاء أزمة الخبز بالبلاد

طالبت وزارة الصناعة والتجارة بالإسراع في إدخال محصول فول الصويا كبديل لدقيق القمح في صناعة الخبز ، بهدف إنهاء أزمة الخبز بالبلاد ، وأكدت دراسة أجراها فريق عمل من مركز البحوث والاستشارات الصناعية بشمبات التابع للوزارة ، أن القيمة الغذائية لمحصول فول الصويا أعلى من القيمة الغذائية لمحصول القمح ، وقال مدير المركز عفت عبد الله حجازي ، أن الصويا يمكن أن يكون بديلاً لكثير من السلع النادرة ، خاصة في صناعة الخبز ، بجانب الألبان والزيوت وأنواع الخبائز الأخري .

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، ودعا حجازي بحسب صحيفة آخر لحظة الحكومة لإيقاف عملية الاستيراد لكافة السلع خاصة التي يتم إنتاجها محلياً ، وقال يجب على الدولة الاعتماد كلياً على المنتجات المحلية المتعلقة بتوفير الأمن الغذائي ، التي قال أنها تحتاج للدعم اللازم من القيادة العليا للدولة ، من أجل توطين صناعة تلك المنتجات بالداخل ، للحد من إهدار العملات الأجنبية ، وشدد على ضرورة توفر الإدارة الأساسية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)