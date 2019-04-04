تحديد جلسة للنطق بالحكم في قضية المتهم باغتصاب (فتاة المنشية)

أغلقت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله أمس، ملفي الاتهام والدفاع في قضية المتهم في حادثة اغتصاب “فتاة المنشية” التي انتشر مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة 17 أبريل للنطق بالحكم. ويواجه المتهم (12) بلاغاً مماثلاً إضافة إلى بلاغات بالسرقة والنهب والتحرش.

وبحسب الاتهام يتخفى المتهم بطاقية ويحمل سكيناً مستقلاً دراجة نارية. وحددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم في القضية عقب تقديم المرافعات الختامية، حيث كان من المقرر سماع شاهدي الدفاع الآخرين في القضية، إلا أن المتهم الثاني استغنى عن الشاهدين لعدم حضورهما الجلسة.

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وكانت مواقع التواصل حسب صحيفة السوداني، قد تداولت مقطع فيديو لعملية اغتصاب تحت الإكراه بالسكين وظهر خلالها المتهم وهو يترجل من دراجة بخارية ويوقف سيدة وسط الشارع بالمنسية ويقوم باغتصابها ليتم تكوين لجان من شرطة الولاية وتحت إشراف وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله حتى تم القبض على المتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)