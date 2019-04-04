إقالة مسؤولين أجورهم (150) ألف ونثريات سفرهم (1000) دولار في اليوم

أرجعت مصادر مقربة من مراكز صنع القرار إجراءات رئيس الوزراء، محمد طاهر إيلا، الأخيرة بحل وإعفاء عدد من مديري المؤسسات الحكومة الى الرواتب العالية التي يتقاضونها وفق العقودات الخاصة، بجانب عدم التخصصية في الموقع الوظيفي .

وأكدت المصادر التي فضلت حجب هويتها- أن العقودات الخاصة التي منح بموجبها إعطاء مرتبات يمكن وصفها بالفخمة سبباً أساسياً في إحداث الخلل في الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة، كاشفاً عن أن مرتبات العاملين بالعقودات الخاصة تتجاوز الـ(50) ألف جنيه، في الشهر بغير العلاوات والبدلات التي يتقاضونها خاصة عن السفر والذي يقدر بنحو (700 -1000) دولار حسب الدرجة والوظيفة .

وقطعت المصادر بأن تكاليف السفر للخارج بالتحديد أدت الى ضغط عالٍ على النقد الأجنبي بالبلاد لجهة أن مديرين وموظفين ومسؤولين يسافرون في العام أكثر من (20) مرة، حيث تصل علاوتهم في السفر أكثر من (15) ملياراً في العام .

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وأكدت المصادر أن وزير مجلس الوزراء سيواصل في إجراءات الاعفاء خاصة في شركات التعدين وغيرها، فضلاً عن مواصلته في حصر الفساد والعمل على تقليل الصرف، متوقعاً أن يتم حظر السفر لعدد كبير من المسؤولين وكبار الموظفين بالدولة .

فيا أكد ذات المصدر على أن السبب الأخر في قرارات إيلا الأخيرة ما يتعلق بالتخصصية والكفاءة في التوظيف، قاطعاً بأن إيلا يضع أمر الكفاءة خطاً أحمر وأنه لن يتهاون فيه، كاشفاً وبحسب صحيفة الأخبار عن أن بعض الوكلاء الذين تم إعفاءهم مؤخراً بالوزارات الاقتصادية، أثبت أن لا علاقة لهم بالوظفية، حيث أكتشف أن هنالك من يحمل شهادات “مقارنة أديان وأخرى تخصصاتهم كمياء، والبعض ديكور” وليست لهم علاقة بمواقع اقتصادية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)