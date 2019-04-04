المراجع العام يكشف معلومات جديدة في محاكمة مسؤول بالمعاش

مثل مراجع داخلي بالصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام ، برئاسة القاضي معتز الجزولي بصفته شاهداً في محاكمة مدير سابق للصندوق القومي بإحدى الولايات ، وآخران يواجهان الاتهام بالاستيلاء على أموال المعاشات دون وجه حق ، عن طريق استئجار الأول لمنزله وتقاضى مقابله من المعاشات ، وإقامته باستراحة حكومية بالاتفاق مع الثاني .

ويواجه الاتهام بالتزوير وخيانة الأمانة واستيلائهما على مبلغ 66 ألف جنيه ، وأشار المراجع في أقواله أن المتهم قبل عامين طلب التصديق لاستئجار منزل له ، وإنه أخذ منه توكيلاً سلمه للإدارة المالية بغرض اكتمال الإجراءات ، وقال المراجع أنه لا يعلم تفاصيل إيجار المنزل المعني ، ولكنه استلم شيكاً قدره 22 ألف جنيه أجرة ستة أشهر أخرى ، وأوضح للمحكمة أنه عندما أحضر المتهم الأول التوكيل أستلم مبلغ الأجرة .

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مضيفاً بانه عمل مع المتهم الأول لأكثر من ثلاثين عاماً بإدارات مختلفة بالصندوق بحسب صحيفة آخر لحظة ، وأشار في إفاداته أن المتهم الأول لم يخضع لمجلس محاسبة أو تحقيق ، وان سيرته حسنة ، وتم اختياره لمراجع داخلي بالصندوق ، لافتاً إلى أن المتهم يكن في منزل تم استئجاره بواسطة الصندوق ، وحسب قضية الاتهام أن السلطات الأمنية كانت قد أوقفت مدير فرع معاشات مدينة الفولة وآخر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)