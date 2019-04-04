مثل مراجع داخلي بالصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام ، برئاسة القاضي معتز الجزولي بصفته شاهداً في محاكمة مدير سابق للصندوق القومي بإحدى الولايات ، وآخران يواجهان الاتهام بالاستيلاء على أموال المعاشات دون وجه حق ، عن طريق استئجار الأول لمنزله وتقاضى مقابله من المعاشات ، وإقامته باستراحة حكومية بالاتفاق مع الثاني .
ويواجه الاتهام بالتزوير وخيانة الأمانة واستيلائهما على مبلغ 66 ألف جنيه ، وأشار المراجع في أقواله أن المتهم قبل عامين طلب التصديق لاستئجار منزل له ، وإنه أخذ منه توكيلاً سلمه للإدارة المالية بغرض اكتمال الإجراءات ، وقال المراجع أنه لا يعلم تفاصيل إيجار المنزل المعني ، ولكنه استلم شيكاً قدره 22 ألف جنيه أجرة ستة أشهر أخرى ، وأوضح للمحكمة أنه عندما أحضر المتهم الأول التوكيل أستلم مبلغ الأجرة .
مضيفاً بانه عمل مع المتهم الأول لأكثر من ثلاثين عاماً بإدارات مختلفة بالصندوق بحسب صحيفة آخر لحظة ، وأشار في إفاداته أن المتهم الأول لم يخضع لمجلس محاسبة أو تحقيق ، وان سيرته حسنة ، وتم اختياره لمراجع داخلي بالصندوق ، لافتاً إلى أن المتهم يكن في منزل تم استئجاره بواسطة الصندوق ، وحسب قضية الاتهام أن السلطات الأمنية كانت قد أوقفت مدير فرع معاشات مدينة الفولة وآخر .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المراجع العام يكشف معلومات جديدة في محاكمة مسؤول بالمعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.