الرئيس التشادي يصل إلى البلاد‎

وصل إلى البلاد صباح اليوم الرئيس التشادي إدريس دبي اتنو في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا . وكان في استقباله بمطار الخرطوم رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير وعدد من الوزراء ووزراء الدولة والمسؤولين بالبلاد وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المقيمين في السودان والجالية التشادية. وسيعقد الرئيسان المشير عمر حسن أحمد البشير وإدريس دبي لقاءاً ثنائياً بالقصر الجمهوري لبحث مسار العلاقات الثنائية، بجانب الأوضاع في الإقليم والقضايا ذات الاهتمام المشترك . وسيجري الجانبان مباحثات مشتركة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين تعقبها تصريحات صحفية للرئيسين عن نتائج المباحثات .

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