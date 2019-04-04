مقتل 3 طلاب وإصابة 14 آخرين إثر انفجار قذيفة حوثية شمال صنعاء

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الخميس، عن مصادر محلية قولها: "إن أحد طلاب المدرسة، بينما كان ذاهباً لمدرسته، فى بيت دوة، وجد فى الطريق قذيفة مضادة للطيران، فحملها ودخل بها إلى الصف الذى يدرس فيه".
وأضافت المصادر أن الطالب قام باللعب بالقذيفة داخل الفصل، ما أدى إلى انفجارها، ومقتل 3 طلاب وإصابة 14 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة صنعاء، بعضهم فى حالة خطرة.
وأوضحت أن القذيفة من مخلفات الحرب الحوثية التى كانت تستخدمها كذخيرة خاصة بمضادات الطيران، وتطلقها بشكل عشوائى فى سماء صنعاء ومحيطها.
يذكر أن مخلفات حرب مليشيات الحوثى الإنقلابية أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين معظمهم من الأطفال.
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