زيدان يجهز لضربة قوية لبرشلونة.. ماذا سيفعل؟

يعتزم زين الدين زيدان توجيه ضربة إلى منافسه اللدود برشلونة في "الميركاتو" الصيفي، إذ أن مدرب ريال مدريد سيحاول حرمان النادي الكاتالوني من التعاقد النجم الهولندي دي ليخت لاعب أياكس أمستردام.

مع اقتراب إسدال الستار عن أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى، ستبدأ الفرق قريباً في مرحلة تقييم موسمها الكروي، ومحاولة إصلاح الأخطاء، من أجل الوقوف على منصات التتويج في المواسم المقبلة.

ويأتي ريال مدريد على رأس الفرق التي تحتاج إلى تغييرات عديدة، إذ سيخرج "الميرنغي" هذا الموسم بنسبة كبيرة خاوي الوفاض، فضلاً عن حاجة الفريق إلى تعاقدات مع لاعبين من العيار الثقيل، بهدف إعادة قطار ريال مدريد إلى مساره الصحيح.

وفي هذا الشأن، أشار موقع لو 10 سبورت الفرنسي أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قد يعطي الضوء الأخضر لإدارة الفريق، من أجل التعاقد مع نجم أياكس أمستردام الشاب ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية.

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وأوضح الموقع الفرنسي، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أنه مع رغبة مدافع ريال مدريد رافائيل فاران في الرحيل عن الفريق نهاية الموسم، ربما سيحاول زين الدين زيدان الاستعانة بخدمات الدولي الهولندي الشاب دي ليخت، لاسيما وأنه استطاع تقديم أوراق اعتماده كواحد من أحسن المواهب القادمة بقوة في عالم الساحرة المستديرة.

ولن تقف مطالب أياكس أمستردام المالية للتخلي عن ماتياس دي ليخت عائقاً أمام ريال مدريد، إذ تُقدر قيمة الصفقة بحوالي 70 مليون يورو، ما يُعد في مُتناول "الملكي"، الذي وضع ميزانية كبيرة بهدف ضم نجوم جدد إلى كتيبة الفريق.

من جهة أخرى، يحاول برشلونة الظفر بخدمات ماتياس دي ليخت في الميركاتو الصيفي، إذ أفادت تقارير صحافية متطابقة أن النادي الكاتالوني مستعد للتضحية بمدافع الفريق صامويل أومتيتي بهدف ضم ماتياس دي ليخت، الذي يلتزم الصمت حيال وجهته الكروية المقبلة.

