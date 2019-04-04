وزيرة النقل الإثوبية: الطائرة المنكوبة كانت فى حالة جيدة قبل الإقلاع

قالت وزيرة النقل الإثيوبية، إن طائرة بوينج الإثيوبية المنكوبة كانت فى حالة جيدة قبل الإقلاع، موضحة أن قائد الطائرة تلقى تعليمات واضحة للتحكم بمسارها، وتوقعت انتهاء التحقيق بحادثة الطائرة المنكوبة خلال عام.

وأضافت وزيرة النقل الإثيوبية، خلال مؤتمر صحفى، أن التحقيقات الأولية تؤكد أن الطائرة كانت صالحة للملاحة الجوية، وأنها أقلعت بشكل سليم. موضحة أن التحقيق الأول بحادثة سقوط الطائرة الإثيوبية يدعو شركة بوينج المصنّعة لإعادة النظر بجهاز التحكم.