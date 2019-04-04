وأضافت وزيرة النقل الإثيوبية، خلال مؤتمر صحفى، أن التحقيقات الأولية تؤكد أن الطائرة كانت صالحة للملاحة الجوية، وأنها أقلعت بشكل سليم. موضحة أن التحقيق الأول بحادثة سقوط الطائرة الإثيوبية يدعو شركة بوينج المصنّعة لإعادة النظر بجهاز التحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة النقل الإثوبية: الطائرة المنكوبة كانت فى حالة جيدة قبل الإقلاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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