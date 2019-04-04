العربية: الجيش الليبى يدخل مدينة غريان جنوب طرابلس

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الجيش الوطنى الليبى بقيادة حفتر دخل مدينة غريان جنوب طرابلس.

وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، والتى تسيطر على العاصمة طرابلس، فى بيان إنها أعلنت النفير العام بعد أن قالت قوات الجيش الوطنى الليبى إنها ستتحرك غربا.

وقالت حكومة طرابلس فى بيان "أصدرنا التعليمات وأعلنا النفير العام لجميع القوات العسكرية والأمنية من الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما بالاستعداد".