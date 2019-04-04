الرئيس التشادي يصل الخرطوم في زيارة ليوم واحد

وصل الخرطوم اليوم الخميس الرئيس التشادي ادريس ديبي اتنو في زيارة رسمية ليوم واحد، يجري خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير.
ويعقد الرئيسان لقاءاً ثنائيا بالقصر الجمهوري بالخرطوم؛ يبحثان خلاله الاوضاع في الاقليم والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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