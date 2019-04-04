وصل الخرطوم اليوم الخميس الرئيس التشادي ادريس ديبي اتنو في زيارة رسمية ليوم واحد، يجري خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير. ويعقد الرئيسان لقاءاً ثنائيا بالقصر الجمهوري بالخرطوم؛ يبحثان خلاله الاوضاع في الاقليم والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التشادي يصل الخرطوم في زيارة ليوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.