رئيس اركان الجيش السوداني يحذر من جر البلاد الى الفوضى

قال رئيس هيئة الاركان المشتركة؛ الفريق أول ركن كمال عبد المعروف؛ أن القوات المسلحة السودانية؛ ملتزمة بواجباتها الدستورية بصد الأخطار والمهددات التي تريد جر البلاد الى مزالق الفوضى؛ ودعا الى اليقظة والحذر وتفويت الفرصة على المتربصين.

وأكد عبد المعروف خلال مخاطبته أمس الاربعاء لقاءات تنويرية للضباط وضباط صف والجنود بوحدتي بورتسودان وجبيت بولاية البحر الأحمر؛ إنحياز القوات المسلحة التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية ارواحهم وممتلكاتهم؛ مجدداً التفافها حول قيادتها.

وأجرى رئيس الاركان المشتركة زيارة تفقدية لوحدات الجيش بإتجاه البحر الإحمر الإستراتيجي؛ رافقه خلالها رؤساء إركان القوات البرية والبحرية؛ وعدد من مدراء الإدارات وقادة التشكيلات.

وقال عبد المعروف أن القيادة مستمرة في إنفاذ مشروعات خطة تطوير القوات المسلحة في مختلف المحاور؛ من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف تحقيق الرضا الوظيفي لمنسوبي القوات المسلحة في كل المستويات.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية واسعة تدخل شهر الرابع تطالب برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة؛ وتدعو الجيش للانحياز لخيارات الشعب.