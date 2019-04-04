سيدة تروي تفاصيل صادمة عن تحرش معلم بابنها

كشفت سيدة تفاصيل صادمة امام قاضي محكمة الاسرة والطفل بحري بابكر عبدالله احمد في قضية محاكمة استاذ بتهمة التحرش على ابنها الطالب الذي يبلغ عمره 10 سنوات اثناء تدريسه بمنزلهم بالمايقوما في الحاج يوسف وقالت الشاكية على حسب صحيفة السوداني الصادرة اليوم الخميس انها عندما لاحظات انخفاض علامات ابنها بمادتي اللغة العربية والرياضيات ذهبت الى مدير المدرسة الخاصة التي يدرس بها ابنها رطالبته بتوفير استاذ يشرف على تحسين وضع ابنها

واشارت الى انها بعد مرور عدة اشهر بدات تلاحظ تدهور في صحة ابنها بحيث بدا يعاني من حالات تبول لا اراديه وتدهور مستواه الاكاديمي.

لافتة إلى ان المتهم يوم الحادثة حضر بعد الساعة الثالثة ظهرا واخذ ابنها الى غرفة شقيقها للدراسة موكدة انها سمعت صوت ابنها ينادي عليها وعندما هرعت رات المتهم نصف عار

وافادت الشاكية ان ابنها اخبرها بان المتهم اجبره على هذا الفعل اكثر من 9 مرات.

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