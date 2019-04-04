الهلال يواصل تمارينه التحضيرية في العاصمة التونسية

رفع فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال من نسق التدريبات التحضيرية تأهبا لمواجهة فريق النجم الرياضي الساحلي يوم الاحد المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الكونفدرالية الافريقية، حيث اجرى الفريق عصر امس مران ساخن وقوي بالملعب الفرعي للمرادي قمرت إستمر زهاء الساعتين حرص خلاله الاطار الفني لفريق الهلال بقيادة التونسي نبيل الكوكي على تنويع التدريبات البدنية والفنية التكتيكية لعناصر الأزرق، حيث بدأ المران بتدريبات بدنية قوية اشرف عليها مدرب الأحمال التونسي قيس القطاسي الذي استخدم الشواخص والعلامات إضافة للمطاط في تقوية العضلات، بينما تدرب ثلاثي حراسة المرمى تحت اشراف مدرب الحراس ياسر كجيك الذي نوع التدريبات للثلاثي وقسم الكوكي والجنرال صلاح محمد ادم اللاعبين لمجموعتين لتنفيذ تمارين تكتيكية قوية شهدت تألق جماعي للاعبين وروح معنوية عالية.

هذا وسيوالي الهلال تمارينه التحضيرية اليوم وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الإطار الفني بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي، في حين سيجري الفريق مساء الغد مرانه الرئيسي وستتوجه بعثة الهلال صباح السبت إلى مدينة "سوسة" الساحلية معقل فريق النجم لأداء المران الختامي بالملعب الاولمبي الذي سيستضيف مباراة الذهاب عند الساعة الخامسة من مساء الأحد المقبل.