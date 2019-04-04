حركة دبجو تؤكد دعم الرئاسة للإصلاح السياسي

أكد الأمين السياسي والعلاقات الخارجية بحركة دبجو، وزير الدولة بوزارة الزراعة، نهار عثمان نهار، مواصلة جهدهم في دعم قرارات الرئاسة للإصلاح السياسي والانفتاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية إدخال الشباب في مظلة العملية السياسية والإنتاجية.

وقال نهار طبقاً لوكالة السودان للأنباء، إن خطاب الرئيس البشير في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية احتوى على خطوات عملية فيما يخص الشباب وتوجيه المركز والولايات بفتح آفاق وفرص عمل لهم، مشيراً إلى تطرق الخطاب لتوحيد ملف السلام والتشديد على مواصلة الحوار الوطني.