روضة الحاج تباشر مهامها وزيرة للثقافة والسياحة

باشرت وزيرة الثقافة والسياحة والآثار، روضة الحاج، عملها بالوزارة عقب أدائها القسم يوم الأربعاء، والتقت بمكتبها وزيرة الدولة، سمية أُكد، التي رحبت بها، وأكدت استعداد الجميع للعمل معها سوياً لتنفيذ المهام الموكلة للوزارة.

إلى ذلك التقت الوزيرة بوالي البحر الأحمر، اللواء الركن مصطفى محمد نور، الذي رحب بالوزيرة معلناً التنسيق التام بين ولايته والوزارة لتنفيذ مشروع بورتسودان عاصمة الثقافة العربية، ودعا الوزيرة لزيارة بورتسودان متمنياً لها التوفيق في أداء المهام الموكلة إليها.