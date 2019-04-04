روضة الحاج تباشر مهامها وزيرة للثقافة والسياحة

إلى ذلك التقت الوزيرة بوالي البحر الأحمر، اللواء الركن مصطفى محمد نور، الذي رحب بالوزيرة معلناً التنسيق التام بين ولايته والوزارة لتنفيذ مشروع بورتسودان عاصمة الثقافة العربية، ودعا الوزيرة لزيارة بورتسودان متمنياً لها التوفيق في أداء المهام الموكلة إليها.
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