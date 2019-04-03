حملات لضبط السيارات دون لوحات و التفحيط بالخرطوم

شددت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بضبط جميع السيارات التي تعمل دون لوحات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحابها، وكشفت اللجنة خلال اجتماعها الدوري يوم (الأربعاء) برئاسة معتمد المحلية الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم، عن قيام حملات أمنية مشتركة لضبط المظاهر السالبة بشارع النيل بالخرطوم من التفحيط بالسيارات والسرعة الزائدة والوقوف الخاطئ والتظليل دون تراخيص للمركبات بجانب المظاهر الأخرى المخلة بالأمن المجتمعي.

كما وجهت اللجنة بحسب الصيحة الآن بالبدء في إنفاذ الإجراءات التنظيمية الخاصة بمزاولة مهنة بيع الشاي بشارع النيل وفقاً للضوابط الأمنية والإدارية المعتمدة، إلى ذلك كشفت اللجنة عن استقرار الوضع الجنائي بجميع المحاور وخلو سجلات الشرطة من البلاغات المزعجة والمهددة للأمن المجتمعي نتيجة للعمل المنعي والكشفي لمواقع الجريمة والمناطق المشبوهة، فيما أشادت بيقظة واحترافية قوات الدفاع المدني في درء بعض حوادث الحرائق التي حدثت في مناطق متفرقة بالمحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)