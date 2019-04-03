ايلا يعفي مدير عام الشركة السودانية للخدمات البريدية

التاريخ: 03-أبريل-2019 فى : أخبار 165 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر إيلا قراراً اليوم بإعفاء كامل مصطفى الأمين جبارة من وظيفة المدير العام للشركة السودانية للخدمات البريدية المحدودة. ووجه القرار بحسب سونا – وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والضمان و التنمية الاجتماعية (الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي) والعمل و الإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية و الجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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