المعادن تمنح شركة (ليزون) عقد امتياز للتنقيب عن الذهب

وقعت وزاره المعادن اليوم الاربعاء اتفاقية امتياز مع شركه (ليزون) للتعدين لاستكشاف الذهب والمعادن المصاحبه بمنطقة بيوضه بولاية نهر النيل شمال السودان. وقال وزير المعادن د. محمد ابوفاطمة؛ في تصريحات صحفية؛ أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الوزارة للتنقيب عن الثروات المعدنيه واستغلال ثروات البلاد لدعم الاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى أن منطقه بيوضه تعتبر من أكثر المناطق التي تتواجد فيها المعادن؛ وتعمل فيها العديد من الشركات فى مجال استكشاف الذهب.

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