إجتماع بالخرطوم لتحديد بدء الربط الكهربائي بين السودان ومصر

كشفت وزارة الموارد المائية والكهرباء عن إجتماع مرتقب بين الخرطوم والقاهرة لإجراء محادثات حول مشروع الربط الكهربائى بين البلدين خلال الأيام القادمة بالخرطوم. وقال وزير الموارد المائية والكهرباء؛عثمان التوم حمد لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الإجتماع سيناقش السعات الكهربائية والأسعار وموعد توصيل خط الربط الكهربائي بين البلدين. وأكدت الوزارة إكتمال كافة الاجراءات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائي مع مصر، بجانب الفراغ من كافة الأعمال الفنية وأعمال تركيب وشد أبراج (220) كيلو فولت من محطة وادي حلفا التحويلية وحتى البرج (191) مع الحدود بين البلدين.

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