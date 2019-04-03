توقع عقد تنفيذ محطة مياه الصالحة بتكلفة (112) مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهد الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي الخرطوم اليوم (الأربعاء) حفل توقيع عقد تنفيذ محطة مياه الصالحة بين وزارة المالية الاتحادية وشركة عمراب بكندا المنفذة للمشروع وهيئة مياه ولاية الخرطوم كمشرف فني، بتكلفة بلغت (112) مليون دولار بسعة إنتاجية (300) ألف متر مكعب من المياه يومياً .

وأكد وكيل وزارة المالية الاتحادية الدكتورعبدالمنعم محمد الطيب أن المحطة تم تمويلها بحوالي (112) مليون دولار لتضخ حوالي(300) ألف متر مكعب في اليوم، مشيراً إلى أن شركة عمراب كندا لديها العديد من الخدمات التي تقدمها في العديد من مدن البلاد.

وأكد أهمية استمرار التمويل للعمليات المرتبطة بتوفير المياه للمواطنين ومد الشبكات ومحطات المياه إلى جميع ولايات السودان.

وأكد وزير البني التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم العميد دكتور مهندس ركن خالد محمد محمد خير أن محطة مياه الصالحة تغطي جزءاً كبيراً من غرب وجنوب أمدرمان وأن السعة الإنتاجية للمحطة ستكون إضافة حقيقية للمحطات القائمة الآن، مشيداً بشركة عمراب كندا وإسهاماتها الكبيرة في مجال المياه .

وأمن على تنفيذ إستراتيجية ولاية الخرطوم في توفير المياه النيلية، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات أخرى لتنفيذ محطات أخرى في القريب العاجل.

وأبدت شركة عمراب كندا سعادتها بتوقيع العقد كمرحلة أولى ومتابعته حتى يصل إلى مليون متر مكعب في المستقبل، وقال مستر صالحي مدير الشركه إن شركته واحدة من الشركات المنفذة لبرنامج زيرو عطش في 2020 .