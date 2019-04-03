إرتفاع في أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تباينت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي “الأسود” عبر النقد، وسط إرتفاع في الأسعار عبر الإجراءات المصرفية.
وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، على وجود تباين في اسعار شراء الدولار عبر الكاش حيث يتراوح سعر الشراء مابين 69 الى 71 جنيهاً بينما يصل سعر البيع 73 جنيهاً.
وأوضحوا في حديثهم لـ”باج نيوز”، أن اسعار الشراء عبر الشيكات المصرفية أرتفع الى 88 جنيه مقابل 86 جنيه خلال الايام الماضية.
ونوهوا إلى تخطي الدرهم الاماراتي حاجز الـ 25 جنيهاً عبر الاجراءات المصرفية.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.
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