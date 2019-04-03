شركة سودانية تحصل على مربع للتنقيب عن الذهب بمنطقة غنية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وقعت وزاره المعادن اتفاقية امتياز مع شركه “ليزون” للتعدين، للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبه بمنطقة “بيوضه” بولايه نهر النيل شمالي السودان. ووقع وزير المعادن د. محمد ابوفاطمة ممثلاً للحكومة اليوم (الاربعاء)، فيما وقع عن الشركة مديرها العام.
وأكد وزير المعادن محمد ابوفاطمة عبدالله في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاق، أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الوزاره للتنقيب عن الثروات المعدنيه واستغلال ثروات البلاد لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن منطقه “بيوضه” تعتبر من أكثر المناطق التي تتواجد فيها الكثير من المعادن وتعمل فيها عدد من الشركات فى مجال استكشاف الذهب.
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