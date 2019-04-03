كشف الشيخ الأمين عن السبب الأساسي لاعتقاله بدولة الأمارات حيث أوضح بأن هناك من روج ضده تهمة بوجود علاقة بينه وبين المخابرات القطرية مشيراً إلى أن الشخصية التي بلغت عنه نقلت القضية إلى الصحف السودانية التي تناولتها باعتبارها قضية دجل وشعوذة والاستيلاء على أموال.

وأوضح شيخ الأمين بأن السبب الذي جعله يتهم في هذه القضية غير الصحيحة هو اكتشافه لمعاملات مالية بين شخصيات بين السودان و الأمارات وعندما تحدث عنها لفقت له هذه القضية التي تظهره بصفة الجاسوس بين قطر و الأمارات موضحاً قوله

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : شيخ الأمين يكشف عن أسباب تهمة الجاسوسية بين الأمارات وقطر وحولته إلى شعار (تسقط بس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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