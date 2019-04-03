الصحة: زيادة حوافز الاستبقاء للاختصاصيين بنسبة 100%

التاريخ: 03-أبريل-2019
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كشف وزير الصحة الاتحادي د.الصادق محجوب، عن زيادة حوافز الاستبقاء للاختصاصيين بنسبة 100% فضلاً عن دخول نواب الاختصاصيين في الحوافز.
وشدد محجوب، على زيادة نسبة تعيين القابلات وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية في ولاية شمال دارفور، مبيناً أن التغطية الشاملة في الولاية بلغت 77%.
ووعد محجوب لدى لقائه اليوم (الأربعاء) والي ولاية شمال دارفور الفريق الركن النعيم خضر مرسال، بتوفير الإسعافات للولاية وزيادة حصة أدوية الطوارئ وتوفير الأجهزة الطبية خاصة أجهزة غسيل الكلى.
وأكد على إنشاء مراكز تشخيصية متطورة في كل المجالات، فضلاً عن تأهيل وتطوير المستشفيات الريفية بالولاية.
وقال والي ولاية شمال دارفور الفريق الركن النعيم خضر مرسال، إن ولايته ستفتتح مستشفى بأحدث الأجهزة الأيام القادمة.وناشد مرسال بتوفير أجهزة الرنين المغنطيسي والأشعة المقطعية لولايته بجانب عربات الإسعاف وزيادة الإمداد الدوائي.
وكشف مدير عام وزارة الصحة بالولاية د.الحاج إدريس، بحسب الصيحة الآن عن وجود أكثر من 60 اختصاصياً في مدينة الفاشر، مؤكداً عدم وجود اختصاصيين للأمراض الدقيقة كالقلب والمخ والأعصاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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