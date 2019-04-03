شرطة مكافحة التهريب تضبط (75) عربة بوكس و (8) شاحنات محملة بالوقود

أحبطت شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا في عملية نوعية ، تهريب كميات من الوقود والسلع وقطع الغيار ، وضبطت 75 بوكس مهربة من دولتي مصر وليبيا تحمل على متنها كميات مهولة من المواد البترولية بحسب صحيفة مصادر تم شحنها لتهريبها لدول الجوار بجانب ضبط عدد 8 شاحنات تحمل كميات من الوقود بعد إجراء تعديلات وتوسعة في خزانات الوقود الخاصة بالمركبات المضبوطة بجانب ضبط شاحنتين تحملان كميات من الوقود وأوقفت المكافحة أكثر من 80 متهماً دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 198-199 من قانون هيئة الجمارك السودانية وقانون الطوارئ . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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