قرار بإعفاء المدير العام لشركة سودامين

التاريخ: 03-أبريل-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر إيلا قراراً يوم الاربعاء بإعفاء كمال حسن الحاج رحمة من وظيفة المدير العام لشركة سودامين. ووجه القرار بحسب سونا – وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والمعادن والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية و الجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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