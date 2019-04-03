مصر تنفي توقف الربط الكهربائي مع السودان

التاريخ: 03-أبريل-2019
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قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري د. محمد شاكر، يوم الأربعاء، إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان قائم ولن يتوقف، موكداً أن المشروع جاهز لإطلاق تجارب التشغيل للخط تمهيداً لربطه بالشبكة القومية المصرية وبالخرطوم.
وأشار شاكر في تصريحات صحفية بحسب الشروق نقلاً عن “اليوم السابع”، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء جميع الأبراج الخاصة بالمشروع والتي يبلغ عددها 300 برج، كما انتهت من محطات المحولات الخاصة بالمشروع. ومن المقرر أن يحدد الجانبان المصري والسوداني الموعد النهائي لتشغيل الخط.
وأوضح “شاكر” أنه تم الانتهاء أيضاً من خط الربط الهوائي المزدوج الدائرة توشكي (2)- وادي حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائي للمحطة يبلغ 220/66 فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء أوAIS ، حيث بلغت الكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليوناً و550 ألف جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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