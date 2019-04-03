بالفيديو : وصايا رومانسية لطلاب المؤتمر الوطني وهارون يطالبهم بدعم حملة 6 أبريل (البجدعكم بحجر أجدعوه بوردة)

طالب مولانا أحمد هارون الرئيس المفوض لحزب المؤتمر الوطني – طالب قطاع طلاب المؤتمر الوطني بدعم مبادرة الشباب لإصلاح البيئة المعلنة يوم السبت القادم الموافق السادس من أبريل كما أوصاهم بالجلوس مع كافة زملائهم بالجامعات المنتمين إلى التيارات الأخرى لإدارة حوار معهم مطالباً بإرساء أسس للاختلاف وتطويره وقبول الآخر حتى إذا كان شيوعياً أو مؤتمر سوداني .

وقال هارون بأن الحزب يمر بحالة مراجعة عميقة وجرد حساب مطالباً بالتجدد والظهور (بنيو لوك) في المحتوى موضحاً ( دايرين قوة الحوار وقوة المنطق ولغة الكلمة والتفاهم بالحسنى) مضيفاً بأن هذه العملية (ما ساهلة ودايرة صبر) وتتطلب قدراً من التسامع والصبر وقال: ( البجدعك بحجر أرمي بوردة والبسيئ ليك احسن ليه).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)