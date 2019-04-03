“شمال كردفان” تبحث عن “السيلكيون” في رمالها البيضاء

تجري الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بولاية شمال كردفان، دراسات للرمال البيضاء التي تحتوي على نسبة عالية من السيليكون عبر فريق فني مختص من الهيئة. ويعمل الفريق هذه الأيام في إجراء الدراسات اللازمة لفحص الرمال.

والسيليكون هو عنصر كيميائي من أشباه الفلزات وهو ثامن عنصر شائع في الكون حسب الوفرة وتعني (الحجر الصلب أو الصوان). ومن النادر وجوده نقياً. وتستخدم السيليكا في الخزف اللبن، وأيضاً في الأسمنت البورتلاندي والملاط والزخرف المجصص، وصناعة الخرسانة. والسليكات سلعة خزفية بيضاء مثل البورسلان، وتستخدم في زجاج الجير الصودي التقليدي المروي.

وبحث وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان محمد حامد سليمان لدى لقائه فريق هيئة الأبحاث الجيولوجية برئاسة م. مصعب عثمان رئيس الفريق أوجه التعاون المشترك.

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وأشار الوزير بحسب الشروق – إلى الدور الذي تلعبه الهيئة ومكتبها الإقليمي في مجالات التعاون والتنسيق، مؤكداً أن أبواب وزارته مفتوحة لمزيد من التعاون.

من جانبه، أكد رئيس الفريق م. مصعب عثمان، أن الرمال البيضاء مورد اقتصادي مهم، وهي تحتوي على نسبة عالية من السيليكون، كما يتم استجلاب معدات لتنقية الرمال البيضاء الغنية بالسيليكون، وتوقع المدير الإقليمي لهيئة الأبحاث الجيولوجية أن الرمال البيضاء ستفتح باباً للشركات بالولاية، متوقعاً أن ترى النور قريباً والاستفادة منها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)