الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء ليوم الأربعاء

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الثلاثاء وذلك للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية.

يوم الأربعاء 3 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 72.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 19.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 89.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 71.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 19.05 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 88.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الإثنين 1 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 71.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 19.05 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 88.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

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يوم الأحد 31 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 71.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 88.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 28 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 72.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 19.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 88.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)