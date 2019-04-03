التعليم العالي: اقتراب موعد إعادة فتح الجامعات

التاريخ: 03-أبريل-2019
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كشفت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. سهير أحمد صلاح، يوم الأربعاء، عن ترتيبات وتنسيق مع بنك السودان المركزي لحل مشكلة السيولة في الداخليات، وأشارت إلى اقتراب موعد إعادة فتح الجامعات الخاصة.
وبحثت خلال لقائها بمكتبها أ.د. محمد عبدالله النقرابي الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب، ترتيبات الصندوق فيما يلي الداخليات لدى فتح الجامعات.
وقالت الوزيرة إن أغلب طلاب الجامعات يتلقون دعماً مادياً من الصندوق، كما أكدت ضرورة التنسيق مع ولاية الخرطوم لحل مشكلة المواصلات، ومع ديوان الزكاة لدعم الوجبات، ودعت إلى الاهتمام بالمناشط حتى يجد كل طالب المنشط المناسب له.
من جانبه، قدم محمد عبدالله النقرابي، تفصيلاً وافياً للترتيبات التي تلي فتح الجامعات من تأهيل المباني والبصات التي تعمل على نقل الطلاب ودعم الوجبات بالداخليات بحيث لا يتعدى سعر الوجبة عشر جنيهات، بالإضافة إلى إنشاء مخابز بالداخليات لحل مشكلة الخبز.
وطالب أ.د. مصطفى محمد علي البلة وكيل الوزارة، بامتداد خدمات الصندوق إلى كل الطلاب بالجامعات، وأن لا تقتصر على طلاب الداخليات فقط، كما طالب بالتنسيق مع الجهات المختصة فيما يلي تلك الخدمات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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