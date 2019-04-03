الوزراء الجدد يؤدون القسم أمام الرئيس

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر أحمد البشير بالقصر الجمهوري، الأربعاء، عدد من الوزراء ووزراء الدولة الجدد بحضور النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن عوض ابن عوف، ورئيس القضاء مولانا عبدالمجيد إدريس، ورئيس الوزراء د. محمد طاهر أيلا.

وشملت المراسم أداء الفريق أول ركن صديق محمد عامر وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، وروضة الحاج محمد وزيراً لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، وأبوهريرة حسين علي وزيراً للشباب والرياضة، ود. الصادق محمد علي حسب الرسول وزيراً للدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إضافة لأحمد علي علي موسى وزيراً للدولة بوزارة الصناعة والتجارة.

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وأعرب وزير ديوان الحكم الاتحادي في تصريحات صحفية، عن تقديره للثقة التي أولاها له رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لتنفيذ مهامه بصدق وأمانة وفقاً للدستور والقانون.

من جهتها، دعت وزيرة الثقافة المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والسياحي لدعم جهود الوزارة بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه المطلوب تجاه قضايا الثقافة لعكس الموروث السوداني الأصيل.

وأوضح وزير الدولة بالمالية،بحسب الشروق – أن المشكلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أثرت على العديد من أوجه الحياة، داعياً إلى تضافر الجهود لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)