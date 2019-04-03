طوارئ الخرطوم: السجن (5) سنوات على متلاعبين بالدقيق

التاريخ: 03-أبريل-2019 فى : حوادث 168 مشاهدة أصدرت محكمة طوارئ الخرطوم الثلاثاء حكماً بالسجن على متهمين إثنين بالسجن لمدة (5) سنوات لكل مع مصادرة المعروضات. Advertisements وشملت المعروضات بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) عدد (٨٥) جوال دقيق، وماكينات خياطة جوالات ، وكمية من الجوالات الفارغة. واستبدلت المحكمة حكم السجن على أحد المتهمين بالتغريب إلى مدينة مدني لتجاوزه الـ(٧٠) عاماً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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