مصنع عسلاية يخصص سكرا للبيع المخفض بربك

التقى المقدم موسى الصادق معتمد محلية ربك بمكتبه صباح اليوم بالأستاذ الطيب عبد الرحيم محمد مدير مصنع سكر عسلاية، بحضور د. صلاح محمد إبراهيم المدير التنفيذي للمحلية وبحث اللقاء دور مصنع سكر عسلاية ومساهمته في المسؤولية الاجتماعية وبمعاش الناس وتخفيف الأعباء المعيشة. وأشاد معتمد ربك بالإسهامات الكبيرة التي ظل يقدمها مصنع سكر عسلاية والدعم المتواصل لشرائح المجتمع بالمحلية. وأعلن المدير العام لمصنع سكر عسلاية عن تخصيصه لكميات كبيرة من السكر بالسعر المخفض بغرض توزيعها على مراكز توزيع السلع الاستهلاكية للبيع المخفض بالتعاون مع محلية ربك.

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