لماذا يفعل ذلك؟ صورة ترصد جنون راكب كاد "يدمر طائرة"

ألقت السلطات الصينية القبض على مسافر على متن إحدى الطائرات ألقى قطع نقدية معدنية على محرك طائرة أثناء الصعود، كجزء من صلاة من أجل رحلة آمنة، بحسب ما ذكر موقع ميل أونلاين البريطاني.

واحتجزت الشرطة الصينية راكبا لمدة 10 أيام بعد أن شوهد وهو يرمي 3 قطع نقدية معدنية على متن طائرة "تيمنا بالحظ السعيد" قبل الإقلاع في وسط الصين.

وأظهرت كاميرات المراقبة الراكب، البالغ من العمر 31 عاما، وهو يرمي القطع النقدية على المحرك من الجسر المؤدي للطائرة، في الرحلة بين ووهان وهوبي إلى مدينة أورومتشي.

وبعد التحقيق مع الرجل، الذي كان يسافر مع عائلته، تبين أن حماته أصرت عليه أن يلقي النقود المعدنية من أجل التوفيق والحظ السعيد والأمن والأمان.

واستقل الرجل الطائرة التابعة لخطوط هاينان الجوية، مع أفراد أسرته في مطار ووهان تيانخه الدولي في مقاطعة هوبى، وكانت في طريقها إلى أورومتشي.

وتسببت تصرفات الرجل الغريبة في تعطيل سفر 101 راكبا على متن الرحلة المتجهة إلى إقليم شينجيانغ، لمدة تزيد على 40 دقيقة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام صينية.

وأظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة زوجة الرجل، التي كانت تحمل ابنتها البالغة من العمر 4 شهور، وهي تمشي خلفه، عندما اقترب من باب المقصورة،وأخرج قطعا نقدية من جيبه ثم أسقطها عبر الفجوة الضيقة بين الجسر النفاث والطائرة.

ولاحقا عثر المحققون على القطع النقدية الثلاث، وهي من العملة الصينية يوان، على الارض بالقرب من محرك الطائرة.

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وكان حارس أمن قد نبه موظفي شركة الطيران لما فعله الرجل، وفقا لما ذكرته صحيفة تشانجيانغ ديلي.

وقال الرجل، واسمه جيا، للشرطة في وقت لاحق أن حماته أصرت على أن يلقى النقود المعدنية على الطائرة "للصلاة من أجل رحلة آمنة"، لأنها كانت المرة الأولى التي تسافر فيها الطفلة جوا.

وبعد احتجازه في ووهان لمدة 10 أيام، بتهمة تهديد سلامة ركاب الطائرة، سمحت الشرطة لزوجته وابنته باستكمال رحلتهما إلى أورومتشي.

وبحسب خبراء في السلامة الجوية، فإن محرك الطائرة يمكن أن يتضرر بشدة، أو حتى يتم تدميره، في حالة امتلائه بالنقود المعدنية، موضحا أن المحرك ممكن أن يتعرض لحالة ارتجاج ويفقد سرعته ويتوقف حتى في الهواء إذا ما امتص عملة معدنية إلى داخله.. الأمر الذي من شأنه أن يعرض حياة جميع الركاب على متن الطائرة للخطر.

يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يحاول فيها مسافر رمي نقود معدنية في محرك الطائرات من أجل حسن الحظ ورحلة آمنة، فقد أبعدت امرأتان الشهر الماضي من رحلة تابعة لخطوط "لاكي إير"، بعد أن اعترفتا برمي يوان معدني، بينما كانتا تستقلان طائرة في مطار جينان يوكيانغ الدولي في مقاطعة شاندونغ.

وفي فبراير الماضي، اعتقل رجل (28 عاما) لمدة 7 أيام بعد أن اعترف برمي قطعتي نقود على طائرة ركاب أخرى في أنكينغ بمقاطعة آنهوي، مما تسبب في إلغاء الرحلة.