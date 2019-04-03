السودان وجنوب السودان يتفقان على تسريع فتح المعابر الحدودية

أكد النائب الاول للرئيس السوداني؛ الفريق أول ركن عوض بن عوف؛ أهمية الاسراع في فتح المعابر الحدودية بين السودان وجنوب السودان لتسهيل حركة المواطنيين.

وقال ابن عوف لدى لقائه اليوم الاربعاء بالخرطوم؛ مستشار رئيس دولة جنوب السودان؛ توت قلواك؛ على البلدين تهيئة البني التحتَّية واتخاذ الاجراءات التي تمكن السلطات المختصة بإدارة المعابر من مباشرة مهامها في خدمة المواطنين.

ومن جانبه أكد المستشار قلواك حرص بلاده على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقية الموقعة مع السودان وذلك لتعزيز فرص الأمن والاستقرار بالجنوب.

