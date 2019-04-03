مسار لنواب الوطني ماقادرين تعالجوا مشاكل البلد خلوها تسقط

طالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، عبدالله علي مسار، نواب حزب المؤتمر الوطني، بتقديم النصح لرئيس الجمهورية، عقب خطابه بالبرلمان، مخاطباً إياهم “إذا ما عايزين تعالجوا قضايا البلد خلوها تسقط بس”.

وناشد مسار، خلال جلسة البرلمان اليوم “الأربعاء”، الهيئة التشريعية “البرلمان ومجلس الولايات” بتقديم النصح للرئيس عمر البشير، بغية إصلاح الأوضاع بالبلاد، ومعالجة الأزمات الاقتصادية مُذكراً بأن “الدين النصيحة”.

وقال إن خطاب الرئيس الذي تلاه أمام الهيئة التشريعية “الاثنين” لا يُعبر عن المرحلة التي تمر بها البلاد، وقال إن المرحلة تحتاج لخطابٍ واضحٍ وصريح، يخاطب القضايا الأساسية “معاش الناس، أزمة السيولة، وإصلاح الخدمة المدنية”

وتابع: “هذه القضايا لا تعالج بخطاب بهذا المستوى”، البشير مطلوب منه أن يكون قوياً، فيما على البرلمان القيام بدوره الرقابي والتشريعي والعمل لإصلاح البلاد.

وواصل: “يجب ألا نقول للرئيس كلام يكبر رأسه زي رئيس الجزائر حتى يصير فرعوناً”، وشدد على ضرورة إصلاح البلاد ومعالجة قضاياها لجهة أنه لا توجد دولة يمكن أن يلجأ إلى السودانيين غير بلادهم.