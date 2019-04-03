ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن استهداف الهواتف من قبل القراصنة يعتمد على أهمية الشخص المستهدف، وقيمة المعلومات، الموجودة على هاتفه، مشيرة إلى أن هناك 5 طرق يمكن اتباعها لتجنب الوقوع في شباك القراصنة.
1- التحديث
يجب أن تداوم على تحديث هاتفك كلما جاءتك إشعارات بذلك، لأن عمليات التحديث تكون متعلقة بتأمين الهاتف في أغلب الأحيان، وهو ما يغلق الثغرات، التي يمكن للقراصنة أن يستخدموها في اختراق هاتفك.
2- كلمات المرور
يجب عليك تحديث كلمة المرور الخاصة بك بصورة مستمرة، ويجب أن تستخدم كلمات مرور مختلفة لكل موقع من المواقع، التي تستخدمها.
وتقول الصحيفة، إن استخدام كلمة مرور واحدة لكل المواقع الخاصة بك تجعلك صيدا سهلا للقرصان، الذي سيكون بإمكانه الوصول إلى كل حساباتك بمجرد الوصول إلى كلمة مرور أحدها.
وينصح الخبراء بأهمية استخدام كلمات مرور معقدة، واستخدام أكواد خاصة لا يمكن للقراصنة الوصول إليها بسهولة.
3- السرية
ينصح الخبراء بعدم جعل أي شخص آخر يستخدم هاتفك، أو يطلع على الأكواد الخاصة بالمرور، التي تستخدمها للوصول إلى ملفاتك.
4- العشوائية
لا تفتح أي روابط عشوائية يمكن أن تصل إليك من أشخاص مجهولين، خاصة عندما تصلك رسائل إلكترونية بالبريد ولا تحتوي سوى على رابط، لأنه يكون في أغلب الأحيان عبارة عن فيروس يمكن استخدامه في اختراق حسابك.
5- مكافحة الفيروسات
يجب عليك تنزيل التطبيقات الخاصة بمكافحة الفيروسات على هاتفك، لأن بعض هذه البرامج تقوم بإرسال إشعارات إليك عندما يتم تسريب أي من كلمات المرور الخاصة بك.
كانت هذه تفاصيل خبر أسرارك بيد الآخرين.. 5 خطوات تحمي هاتفك من الاختراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.