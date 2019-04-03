نقل بيليه إلى إحدى مستشفيات باريس بعد تصوير إعلان مع مبابى

كشفت تقارير صحفية عن نقل أسطورة الكرة البرازيلية بيليه إلى أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم، على خلفية وجوده هناك لحضور تصوير إعلانى برفقة كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان الفرنسى.

كان بيليه قد سافر إلى فرنسا في الساعات الماضية لتصوير إعلان رفقة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي لكنه تعرض لوعكة صحية انتقل على آثرها للمستشفي.

ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن أسطورة البرازيل بيليه البالغ من العمر 78 عاماً عاني من أزمة خلال تواجده في الفندق ثم تم نقله إلى مستشفي العاصمة.

وأشارت التقارير إلى أن حياة بيليه ليست في خطر حيث تم نقل إلى المستشفي كإجراء وقائي ولاتوجد أي أزمات تهدد حياته.

جدير بالذكر أن بيليه عقد لقاء مع الصحافة في باريس بجانب مبابي كجزء من حملة إعلانية والتي كان من المخطط لها في الوقت الماضي لكن حالته الصحية منعته من الانتقال للعاصمة الفرنسية وقتها.

وكان بيليه قد أجرى عملية جراحية فى البروستات فى وقت سابق.