كان بيليه قد سافر إلى فرنسا في الساعات الماضية لتصوير إعلان رفقة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي لكنه تعرض لوعكة صحية انتقل على آثرها للمستشفي.
ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن أسطورة البرازيل بيليه البالغ من العمر 78 عاماً عاني من أزمة خلال تواجده في الفندق ثم تم نقله إلى مستشفي العاصمة.
وأشارت التقارير إلى أن حياة بيليه ليست في خطر حيث تم نقل إلى المستشفي كإجراء وقائي ولاتوجد أي أزمات تهدد حياته.
جدير بالذكر أن بيليه عقد لقاء مع الصحافة في باريس بجانب مبابي كجزء من حملة إعلانية والتي كان من المخطط لها في الوقت الماضي لكن حالته الصحية منعته من الانتقال للعاصمة الفرنسية وقتها.
وكان بيليه قد أجرى عملية جراحية فى البروستات فى وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل بيليه إلى إحدى مستشفيات باريس بعد تصوير إعلان مع مبابى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.